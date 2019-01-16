0553 313 94 23

Gri listedeki terörist Rıdvan Ertaş teslim oldu

Terörden arananlar listesinde 300 bin lira ödülle bulunan Rıdvan Ertaş adlı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 09:35
Gri listedeki terörist Rıdvan Ertaş teslim oldu

İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan PKK'lı terörist Rıdvan Ertaş'ın, Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğünce kırsal alanda ve çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü PKK mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda Irak ve Suriye kırsalında silahlı faaliyet yürüten, Bakanlığın "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan, 300 bin lira ödülle aranan terörist Ertaş'ın Habur Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edilen açıklamada, Ertaş'ın terör örgütü PKK'ya Diyarbakır'dan katılım sağladığı kaydedildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 09:35
  1. Diyarbakır
  2. Şırnak'ta gri listedeki terörist teslim oldu
  3. terör
  4. rıdvan ertaş
  5. PKK
  6. Habur Sınır Kapısı

YORUM YAZ

  • görkemgörkem12 dk önce
    300bini duyunca duramadı tabii

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

2018'de konut satış sayısı belli oldu
  1. 2018'de konut satış sayısı belli oldu
  2. Warriors işi ilk çeyrekte bitirdi
  3. Çarpıcı sözler: ABD-İran savaşına..
  4. İzin verildi! O illerde petrol aranacak
  5. Piyasa güne artı rezervle başladı
  6. Turkcell'den 1 yılda 58 milyon TL'lik..
  7. FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına..
  8. CHP Karşıyaka belediye başkan adayı 2019
  9. Asya borsaları
  10. Borsa, güne yükselişle başladı
  11. Savunma sanayii Türkiye’nin gururu
  12. İstanbul Büyükşehir Belediyespor,..
  13. Gram altın 225 lira seviyelerinde
  14. Mersin'de ulaşıma kapanan yoldaki..
  15. Özelleştirme kararları
  16. Bolu Dağı'nda kar yağışı! Yarım..
  17. Bakanlığı harekete geçiren tarih!
  18. Gri listedeki terörist Şırnak'ta..
  19. BM personeline cinsel taciz anketi
  20. GÜNCELLEME - Sivas'ta yolcu otobüsü..
Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın

Günün Karikatürü

16 Ocak 2019
Gamze Özçelik'ten oyuncu bozuntusuna ders niteliğinde cevap
Gamze Özçelik'ten oyuncu bozuntusuna ders niteliğinde cevap
Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var
Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var