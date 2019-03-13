Mansur Yavaş basın toplantısında sorulardan kaçtı

Kamuoyunu günlerdir meşgul eden 600 bin dolarlık sahte senet iddialarını yanıtlamak üzere basın toplantısı düzenleyen CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, kendisine destek için gelenleri bile salondan dışarı çıkartarak salonun güvenli olup olmadığını kontrol ettirdi.

“Salon didik didik arandı”

Hakkında 600 bin dolarlık sahte senet iddialarını cevaplamak üzere sözde basın toplantısı düzenleyen CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş, gazetemiz muhabirinin soru sormak istemesi üzerine, “Bu bir bilgilendirme toplantısı” diyerek hiçbir soruya izin vermedi. Basın toplantısı öncesinde kendisini desteklemek için salona giren CHP ve İYİ Partilileri salondan dışarı çıkartarak güvenlik taraması yaptıran Yavaş, daha sonra CHP’li Haluk Koç ve İyi Parti’li Aytun Çıray ile birlikte salona girerek açıklamalarda bulundu. Ankara’da bir otelde hakkındaki 600 bin dolarlık sahte senet iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada, davalı olduğu Necmettin Kesgin’i suçlayan Yavaş, gazetecilerden soru almayarak salonu terk etti.

Kesgin’den anında cevap

Bir dönem Mansur Yavaş’la yakın arkadaş olan ve birlikte iş yapan Necmettin Kesgin’in avukatı Özgür Ilgaz’dan da yeni açıklama geldi. Ilgaz, “Mansur Yavaş’ın basın toplantısında müvekkilim Necmettin Kesgin ile ilgili yaptığı açıklamalar tamamen gerçeklerin çarpıtılmasından ibarettir. Yavaş ile karşılıklı olarak hukuki belgeler üzerinden kamuoyu huzurunda tartışmaya hazırım. Güç ve nüfuz baskısı altında yıllarca müvekkilim mağduriyet yaşamıştır. Basın toplantısında soru almayan Mansur Yavaş bakalım bizim soracağımız sorular karşısında cevap verebilecek mi?” ifadelerini kullandı.