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Cumhurbaşkanlığından basın mensuplarına kritik uyarı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Barış Pınarı Harekatı'nı takip etmek için bölgede görev yapan basın mensuplarına uyarı yapıldı. Yapılan uyarıda, basın mensuplarının terör örgütü PKK tarafından kasıtlı olarak yapılan saldırılardan korunmak için dikkat etmesi gereken hususlar aktarıldı.

13 Ekim 2019 Pazar 22:05
Cumhurbaşkanlığından basın mensuplarına kritik uyarı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nı takip etmek için bölgede görev yapan basın mensuplarına uyarıda bulundu. Terör örgütü PKK'nın kasıtlı olarak yaptığı saldırılardan korunmak için basın mensuplarının dikkat etmesi gereken hususların aktarıldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Herkesin can güvenliği öncelik olmalı, haber yapmak her zaman ikinci planda olmalı, çelik yelek ve kask olmadan sahada görev yapılmamalı. Can güvenlikleri için açık hedef olacakları noktalardan uzak durulmalı. Resmi yetkililerin yönlendirmeleri harfiyen uygulanmalı.

Terör örgütünün bebek, çocuk, kadın demeden herkese saldırması göz önünde bulundurulduğunda basın mensuplarının da birer hedef olduğu akıllardan çıkmamalı, yayınlar kısa periyotlar halinde yapılmalı. Hedef olma riski taşıyan uzun süren yayınlar tercih edilmemeli.

Hava karardıktan sonra yapılan yayınlarda spot kullanılmamalı, mümkünse sadece telefon bağlantısıyla (görüntüsüz) yayın yapılmalı. Askeri kamuflaj ya da üniforma benzeri giysiler giyilmemeli. Yüksek yerlerden (balkon, çatı, tepe vs gibi.) mümkünse yayın yapılmamalı. Konumların tam olarak belli olacağı bilgileri detaylı şekilde paylaşmaktan, dile getirmekten kaçınılmalı. Terör örgütü PKK/YPG için bölgede görev yapan basın mensupları güvenlik güçleri kadar tehdit gördükleri bir meslek grubu. Çünkü terör örgütünün yaptıklarını, eylemlerini, saldırılarını dünyaya ve Türkiye'ye onlar duyuruyor."

 

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 22:05
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. PKK
  3. YPG

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