0553 313 94 23

Basın kartlarının "çip" ile daha fonksiyonel kullanılması önerisi

Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Sefa Özdemir, "Basın kartların yenilenme sürecinin başlaması son derece sevindiricidir. Bu vesile ile basın kartlarında bulunan çiplerin daha fonksiyonel hale gelmesi için İletişim Başkanlığının yeni vizyonu doğrultusunda inisiyatif alması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

18 Ocak 2019 Cuma 12:08
Basın kartlarının "çip" ile daha fonksiyonel kullanılması önerisi

Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığını da yürüten Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, basın kartlarının yenilenmesi sürecinin başlamasını olumlu olduğunu aktardı.

Kayıp, yıpranma, kurum değiştirme ve başkaca nedenlerle değişim ihtiyacı olan gazetecilerin basın kartını uzunca bir süredir alamadığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Basın kartların yenilenme sürecinin başlaması son derece sevindiricidir. Bu vesile ile basın kartlarında bulunan çiplerin daha fonksiyonel hale gelmesi için İletişim Başkanlığının yeni vizyonu doğrultusunda inisiyatif alması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle İstanbul, Ankara başta olmak üzere başka illerde toplu taşım araçlarından yararlanma için ilave belge kullanımı, kart tanıtımı gibi mecburiyetlerin olması basın kartı sahibi meslektaşlarımızı zor durumda bırakmaktadır. İletişim Başkanlığının basın kartlarında bulunan çipleri tüm belediyeler ile ilgili kurumlar nezdinde tanımlatacak bir sistem kurması ve uygulama güçlüklerini ortadan kaldırmasını beklemekteyiz. Ayrıca basın kartlarına dayalı olarak düzenlenen taşıt kartlarının tasarımlarının solma ve yıpranmaya dayanıklı olarak üretilmesini talep etmekteyiz."

Özdemir, Basın Kartı Komisyonu'nun uzun süredir toplanmamasından kaynaklı olarak süresi dolan ve ilk defa kart alacak basın mensuplarının mağduriyet yaşadıklarını, erken emeklilik imkanından hak ettikleri halde yararlanmalarının geciktiğini, bu nedenle en kısa sürede Komisyonun toplanmasını beklediklerini vurguladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 12:08
  1. Konya
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Anadolu Gazeteciler Federasyonu
  5. sarı basın kartı
  6. Sefa Özdemir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okullarda karne heyecanı
    1. Okullarda karne heyecanı
    2. Negmar, şehit yakınları ve gazilerden..
    3. FETÖ sever Emin Çölaşan hakim..
    4. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kabulü
    5. Tuva şal yeni koleksiyonuyla..
    6. Kapatılan YARSAV'ın başkanı Arslan'dan..
    7. PKK'ya bir darbe daha! Gri listedeki..
    8. KOSGEB'den yüksek teknolojili ürüne 5..
    9. 81 ilde 1 milyon 230 bin sporcu adayı..
    10. Obeziteye karşı "modern sefer tası"
    11. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teminat..
    12. Makine ihracatı ikiye katlanacak
    13. TDV Afganistan'da "Kayseri Muhacir..
    14. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    15. ANALİZ - İran’ı 2019’da neler bekliyor?
    16. “Antalya ile İzmir hızlı trenle..
    17. Döviz kurları
    18. Asgari ücret son dakika Asgari ücret..
    19. Saadet Partisi'nde büyük yenilik!..
    20. Basın kartlarının "çip" ile daha..
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak

    Günün Karikatürü

    18 Ocak 2019
    Prof. 'Dünyada gıda krizi yaşanacak' dedi ve uyardı: Geleceğin kavgası orada çıkacak
    Prof. 'Dünyada gıda krizi yaşanacak' dedi ve uyardı: Geleceğin kavgası orada çıkacak
    İki liderden Türkiye açıklaması
    İki liderden Türkiye açıklaması