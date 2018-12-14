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Basın Kartı Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin ardından yeni Basın Kartı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

14 Aralık 2018 Cuma 12:12
Basın Kartı Yönetmeliği Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Basın Kartı Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre yönetmelik, kamu yararına faaliyette bulunan dernek ve vakıflarda medya mensubu olarak çalışanları da kapsayacak.

- Terör suçundan hüküm giyenler basın kartı alamayacak

Basın kartı verilecek kişilerde aranan şartlar bölümüne, "Terörle Mücadele Kanununun 3. maddesinde sayılan terör suçları ile 4. maddesinde sayılan terör amacı ile işlenen suçlardan hüküm giymemiş olması" şartı eklendi.

5237 sayılı Kanunun 213, 214, 215, 216 ve 217'nci maddelerinde sayılan suçlar ile Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ile devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından hüküm giyenler, 5187 sayılı Kanunun 25. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlardan veya bu suçlara tahrik ve teşvikten hüküm giyenler de basın kartı alamayacak.

Basın kartı almak isteyen kişilerde 5953 sayılı Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış olmasının yanında sigorta primlerinin çalışma mevzuatı esaslarına uygun olarak yatırılmış olması şartı aranacak.

Unvanların güncelliği ve geçerlilik durumu ile listelerde yer almayan medya mensuplarına basın kartının hangi şartlarda verileceği Komisyonun teklifi ve Başkanın onayı ile belirlenecek.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 12:12
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