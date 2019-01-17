Basın kartı yenileme başvuruları başladı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca basın kartlarının yenileneceği ve başvuruların başladığı duyuruldu

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, basın kartlarının yenilenmesi başvurularının başladığı duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 14 Aralık 2018 tarihli ve 30625 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Basın Kartı Yönetmeliği'nin 36'ncı maddesi çerçevesinde genel kart değişimi yapılacak. Mevcut basın kartı sahipleri kart yenileme başvurularını, bugünden itibaren 3 Şubat'a kadar "kartyenileme.iletisim.gov.tr" adresinden yapabilecek.

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