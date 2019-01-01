Basın Ekspres’teki otelleri kurtaracak teklif

İşadamı Cem Kınay, Atatürk Havalimanı’nın turizme kazandırılmasıyla bölgedeki otellerin müşteri potansiyelinin artırılabileceğini söyledi. Kınay, altyapısı yönüyle Atatürk Havalimanı’nın büyük bir potansiyeli barındırdığını belirterek, “Burada otoparklar dahil kabaca 600 bin metrekarelik kapalı alan var. Otopark kapasitesi ise 8 bin araçlık. Kapalı alanlarda 80 asansör, 40 yürüyen merdiven bulunuyor. Binaların önünde uçakların açık alan park yerleri mevcut. Bu potansiyeli dikkate aldığımızda Atatürk Havalimanı’nın açık hava müzesi ve fuar merkezi kombinasyonuna dönüştürmek mümkün. Böyle bir projeyle İstanbul’u dünyanın buluştuğu şehir haline getirelim” önerisini sundu.

Oteller için yeni umut

Mevcut terminal binalarının fuar alanları olarak düzenlenebileceğini kaydeden Cem Kınay, “Burası dünyanın en önemli fuarlarına ev sahipliği yapabilir. Bu yolla büyük bir konaklama kapasitesi de doğmuş olur. Son 10 yılda Basın Ekspres ağırlıklı olmak üzere bölgede çoğu 4 yıldızlı 10 bin oda kapasitesine sahip oteller devreye girdi. Büyük bölümünü dünya markaları işletiyor” tespitinde bulundu.

Topkapı Sarayı’nda bulunan eserlerin yüzde 90’ının depolarda tutulduğuna dikkat çeken Kınay, “Depodakiler arasında paha biçilemeyen 50 kadar Osmanlı çadırı ve saltanat arabaları var. Atatürk Havalimanı’nın kapalı ve açık alanında Osmanlı çadırları ile saltanat arabaları sergilenebilir. Müze yönetiminin uygun gördüğü başka eserler de sergileme listesine alınabilir” dedi.

6 ayda mümkün

Kınay’ın bu tespitleri bölgedeki markalı otel işletmecileri için de bir moral kaynağı oldu. Atatürk Havalimanı’nda 100 bin kişilik açık konser alanı oluşturulabileceğini de savunan Kınay, sıraladığı projeler için dönüşümün 6 ayda gerçekleştirilebileceğinin altını çizdi. Kınay, “Proje Ocak 2020’de hayata geçebilir. 30 yılını turizm sektöründe geçirmiş bir kişi olarak bu konuda elimden geleni yaparım” diye konuştu.

18 bin otel odası ne olacak?

BDO Denet Kıdemli Danışmanı Mehmet Önkal, “Atatürk Havalimanı sadece uçakların inip, kalktığı bir yer olarak değil konaklama sektörü açısından da değerlendirilmeli’’ diyerek, Basın Ekspres’te 18 bin otel odası bulunduğunu, bunların bu güzergâhta konumlanma sebeplerinden birisinin de Atatürk Havalimanı olduğunu söyledi. Önkal, ‘’Ancak şimdi en önemli fonksiyon ortadan kalkmış oldu. Bu otellerin faaliyetlerini aynı şekilde sürdürebileceği kanısında değiliz. Sene sonunda bitecek anlaşmalar olduğunu biliyoruz. Bu konuda tedbir alınmalı” uyarısında bulundu.