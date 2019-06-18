0553 313 94 23

Basın Ekspres yolunda düğün konvoyunda terör estiren magandalar yakalandı

Basın Ekspres bağlantı yolunda düğün konvoyunda “makas” atarak trafiği tehlikeye düşüren 3 maganda sivil trafik polis tarafından yakalandı.

18 Haziran 2019 Salı 14:59
Basın Ekspres yolunda düğün konvoyunda terör estiren magandalar yakalandı

Basın Ekspres bağlantı yolunda düğün konvoyunda “makas” atarak trafiği tehlikeye düşüren 3 maganda sivil trafik polis tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konulan magandalara 3 bin 6 lira idari para cezası kesildi.


Basın Ekspres bağlantı yolu İkitelli mevki’inde seyir halinde olan düğün konvoyunda otomobille giden 3 sürücü, araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü. Tehlikeli oyun bir başka sürücü tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşılmıştı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonucunda konvoyda makas atanların 34 YB 2949 plakalı araç sürücüsü E.R., 07 GON 61 plakalı araç sürücüsü M.A.D. ve 34 JS 3684 plakalı araç sürücüsü S.D. olduğunu tespit etti. Sivil trafik polisi tarafından yakalanan sürücülere ayrı ayrı, “Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya şekilde sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmesi” maddesinden bin 2 lira idari para cezası kesildi.


Ehliyetlerine el konulup para cezası kesildi


Ayrıca sürücülerin ehliyetleri, “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda sağlık şartları gereğince ilgili sağlık kuruşuna sevki yapılarak geçici süre ile el konuldu. İşlemleri tamamlanan sürücüler, “Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç (3) aydan iki (2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden adli işlem yapılmak üzere Güneşli Polis Merkezine teslim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 14:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahreden haber! Yıllarca organ bekledi, nakilden 3 gün sonra öldü
    1. Kahreden haber! Yıllarca organ..
    2. SÜ Teknoloji Fakültesi mezunlarını..
    3. Teröristbaşı Gülen'in yeğeniyle..
    4. Kuşadası tüllüşahının yetiştiği yeni..
    5. Akhisar’a yapılacak yatırımları..
    6. "Atatürk Havalimanı'na yapılacak..
    7. Aydın’da Muhammed Mursi için gıyabi..
    8. Denizli’de sebze ve meyve fiyatları..
    9. Facebook kendi kripto parasını..
    10. AK Parti'den 'anket' açıklaması
    11. Zerrin Özer'in eşi Adnan Oktar'ın..
    12. Çocuklar hayallerini kodladı
    13. Kano Federasyonunda başa dönüldü
    14. 7 ayrı suçtan aranan zanlı..
    15. Yolu trafiğe kapatıp “drift” yapan..
    16. Mursi için gıyabi cenaze namazı
    17. 15 Temmuz unutturulmayacak
    18. Kesintiler cep’te
    19. Mursi için gıyabi cenaze namazı
    20. Yunuskent 2. etapta çalışmalar devam..
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması