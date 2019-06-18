Basın Ekspres yolunda düğün konvoyunda terör estiren magandalar yakalandı

Basın Ekspres bağlantı yolunda düğün konvoyunda “makas” atarak trafiği tehlikeye düşüren 3 maganda sivil trafik polis tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konulan magandalara 3 bin 6 lira idari para cezası kesildi.

Basın Ekspres bağlantı yolu İkitelli mevki’inde seyir halinde olan düğün konvoyunda otomobille giden 3 sürücü, araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü. Tehlikeli oyun bir başka sürücü tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşılmıştı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonucunda konvoyda makas atanların 34 YB 2949 plakalı araç sürücüsü E.R., 07 GON 61 plakalı araç sürücüsü M.A.D. ve 34 JS 3684 plakalı araç sürücüsü S.D. olduğunu tespit etti. Sivil trafik polisi tarafından yakalanan sürücülere ayrı ayrı, “Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya şekilde sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmesi” maddesinden bin 2 lira idari para cezası kesildi.

Ehliyetlerine el konulup para cezası kesildi

Ayrıca sürücülerin ehliyetleri, “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda sağlık şartları gereğince ilgili sağlık kuruşuna sevki yapılarak geçici süre ile el konuldu. İşlemleri tamamlanan sürücüler, “Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç (3) aydan iki (2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden adli işlem yapılmak üzere Güneşli Polis Merkezine teslim edildi.