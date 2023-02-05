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Aktüel Başıboş köpekler hastanelere kadar girdi
Aktüel

Başıboş köpekler hastanelere kadar girdi

Sokaklarda serbestçe dolaşıp adeta terör estiren ve insanların canından olmasına sebebiyet veren başıboş köpeklerin hastanelere kadar girdiği görüntüler vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 15:02:00 - 2023-02-05 15:03:09

Tepki toplayan görüntü Kocaeli Devlet Hastanesi'nde kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde başıboş köpeklerin hastanelerin içlerine kadar girdiği ve insanları rahatsız ettiği görüldü. Durumdan şikayetçi olan hastalar ve hasta yakınları yetkililere çağrıda bulunarak başıboş köpeklerin toplatılmasını istedi.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada da büyük tepkiyle karşılandı. Görüntüleri paylaşan bir vatandaş tepkisini şöyle dile getirdi:

"Biz sokaklarımız güvenli olsun bu ANAYASAL HAKTIR diyoruz ülkemizin hastanelerinde BAŞIBOŞ KÖPEK SÜRÜLERİ geziyor…"

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