Başıboş köpekler hastanelere kadar girdi

Tepki toplayan görüntü Kocaeli Devlet Hastanesi'nde kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde başıboş köpeklerin hastanelerin içlerine kadar girdiği ve insanları rahatsız ettiği görüldü. Durumdan şikayetçi olan hastalar ve hasta yakınları yetkililere çağrıda bulunarak başıboş köpeklerin toplatılmasını istedi.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada da büyük tepkiyle karşılandı. Görüntüleri paylaşan bir vatandaş tepkisini şöyle dile getirdi:

"Biz sokaklarımız güvenli olsun bu ANAYASAL HAKTIR diyoruz ülkemizin hastanelerinde BAŞIBOŞ KÖPEK SÜRÜLERİ geziyor…"