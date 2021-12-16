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Gündem Başıboş köpekler dehşet saçtı! Yoldan geçen kadın küçük çocuğun parçalanmasını engelledi
Gündem

Başıboş köpekler dehşet saçtı! Yoldan geçen kadın küçük çocuğun parçalanmasını engelledi

Kayseri'de okuldan dönen 9 yaşındaki çocuk, dört başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Korku içindeki minik çocuğu yoldan geçen bir kadın kurtardı.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 23:01:00 - 2021-12-16 23:09:45

 Yeniakit.com.tr 

Kayseri'de okuldan dönen 9 yaşındaki çocuk, dört başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Korku içindeki minik çocuğu yoldan geçen bir kadın kurtardı.

Başıboş köpeklerin dehşet saçtığı ülkemizde, son haber Kayseri'den geldi.

Dört köpeğin saldırısına uğradı!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde okuldan dönen 9 yaşındaki çocuk, dört köpeğin saldırısına uğradı.

Yere düşerek köpeklerin arasında kalan U.A.i o anda yoldan geçen bir kadın tarafından kurtarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 9 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Korkunç olay, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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