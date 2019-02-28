Başıboş kazlar trafiği tehlikeye düşürdü
Çorum’un Sungurlu ilçesinde karayoluna inen başıboş kazlar sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik akışı aksadı.28 Şubat 2019 Perşembe 10:21
Çorum’un Sungurlu ilçesinde karayoluna inen başıboş kazlar sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik akışı aksadı.
Trafiğin yoğun olduğu Ankara-Samsun karayolu Ocaklı Kavşağı’nda Çorum istikametine giden sürücülerin önüne çıkan kazlar, araçları görmesine karşılık hareket etmedi. Sürücüler yol ortasında gezen kazları rahatsız etmemek için yan taraftan yollarına devam etti.
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