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Başıboş inek 112 Acil Yardım İstasyonu’na girdi

Bingöl’de başıboş inek, 112 Acil Komuta Merkezine bağlı istasyona girdi.

02 Temmuz 2019 Salı 18:19
Başıboş inek 112 Acil Yardım İstasyonu’na girdi

Bingöl’de başıboş inek, 112 Acil Komuta Merkezine bağlı istasyona girdi.


Genç ilçesinde sahibi belli olmayan bir inek, öğlen molasında çalışanların yemek yediği sırada 112 Acil Yardım İstasyonu’na geldi. Çalışanlar, yemek yedikten sonra geldikleri istasyonun dinlenme odasında, ineği halıda oturur durumda görünce şaşkınlık yaşadı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, inek çalışanlar tarafından dışarı çıkarıldı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 18:19
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