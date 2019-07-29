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Başıboş eşek kazaya neden oldu: 8 yaralı

Erzincan'da kara yoluna çıkan başıboş eşeğin yol açtığı zincirleme trafik kazasında, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı

29 Temmuz 2019 Pazartesi 00:44
Başıboş eşek kazaya neden oldu: 8 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kara yoluna çıkan başıboş bir eşeğin neden olduğu zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Attilla Fındıkcı yönetimindeki 24 AG 933 plakalı otomobil, Erzincan-Çağlayan kara yolunun Beşiktaş köyü yakınlarında yola çıkan başıboş eşeğe çarpmamak için fren yaptı.

Bu sırada arkadan gelen Alpay Fındıkcı idaresindeki 24 DF 370 plakalı otomobil ile onun arkasından gelen İsmail Kal yönetimindeki 24 AP 088 plakalı kamyonet zincirleme kazaya karıştı.

Kazada, araçlarda bulunan Mahir Uygun (7), Alperen Uygun (10), Kübra Deliktaş (31), Feyza Naz Deliktaş (3), Elif Nur Fındıkcı (9), Nermin Yürük (45), Zeynep Hira Fındıkcı (3) ve Gamze Fındıkcı (25) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kazaya neden olan eşek, olay yeri temizleninceye kadar başka bir kaza yaşanmaması için jandarma ekipleri tarafından yol kenarındaki bariyere bağlandı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 00:44
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