Başı sıkışan köpeği itfaiye kurtardı Kırıkkale’de dere kenarındaki demir korkuluklara başı sıkışan küçük köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Kırıkkale’de dere kenarındaki demir korkuluklara başı sıkışan küçük köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Kırıkkale’nin Bahçelievler Mahallesi’nde dere kenarındaki demir korulukların arasına başı sıkışan köpeğin ses çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri, köpeğin başının sıkıştığı demirleri keserek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Daha sonra Kırıkkale Belediyesine ait veteriner tarafından köpeğin muayenesi yapıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.