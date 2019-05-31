Başı boş köpekler öğretmeni yaraladı! Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, halısaha maçından dönen öğretmen başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, başıboş köpeklerin saldırdığı öğretmen yaralandı. Halı saha maçından dönen Sütveren Ortaokulu fen ve teknoloji öğretmeni Habib Acar, Siyahgül Mahallesi'nde 2 köpeğin saldırısına uğradı. Durumu gören bir vatandaşın yardımıyla kurtarılan Acar, Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Acar'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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