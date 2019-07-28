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Baş ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede öldü!

Edirne'de baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki Gülsüm Kabayel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

28 Temmuz 2019 Pazar 14:27
Baş ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede öldü!

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan Gülsüm Kabayel, baş ağrısı şikayetiyle aile tarafından Keşan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tıbbi müdahalesi yapılan ve bir süre müşahede altında tutulan Kabayel, taburcu edildi. Evine döndükten sonra kolunda ve bacağında morluklar oluşan Gülsüm Kabayel, tekrar Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Kabayel, ambulansla Edirne'de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan ve yoğun bakım servisinde tedavisi süren Gülsüm Kabayel, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Ailesi tarafından teslim alınan Kabayel'in cenazesi, Keşan'a getirildi. Gülsüm Kabayel'in tabutunun üzerine gelinlik konulurken, cenaze İki Minareli Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Enez Yolu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 14:27
  1. Edirne
  2. Gülsüm Kabayel
  3. keşan

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