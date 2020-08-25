Başhekimden kritik koronavirüs uyarısı: Böyle giderse hasta yüküne cevap veremeyiz

Özel Melikgazi Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Demirel, kentte yaşanan vaka artışlarıan dikakt çekerek önemli uyarılarda bulundu. Kentteki vakaların artmaya devam etmesi halinde ne şehir hastanesinin ne üniversite hastanesinin ne de özel sektörün hasta yüküne cevap veremeyeceğini kaydeden Demirel, bu soruna acilen çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Kentteki koronavirüs vaka sayısının anormal düzeylere ulaştığını aktaran Demirel, bu durumun önlenmesi için bazı tedbirlerin alınmasının artık kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti.

Kentteki sağlık sisteminin de yavaş yavaş alarm vermeye başladığını belirten Demirel, "Eğer bu şekilde devam edecek olursa vatandaşımıza hizmet verilemeyecek pozisyona gelinecektir" dedi.

"Böyle giderse hasta yüküne cevap veremeyiz"

"Kayseri'deki virüs yoğunluğu İstanbul'da olsa kesinlikle sokağa çıkma yasağı uygulanabilirdi" diyen Demirel, "Sokağa çıkma yasağı dışında mutlaka alınması gereken tedbirler var. Ekonomi olmazsa olmazlardan ama insan sağlığı her şeyin başında geliyor. Birincisi kafelerin belirli süre ile kapatılmasının uygun olacağını düşünüyorum. İkincisi hafta sonları virüs yükünün azaldığı döneme kadar mutlaka sokağa çıkma yasağının olması gerekmekte. Üçüncüsü düğün ve toplu yemeklerin kesinlikle durdurulması gerekiyor. Tatillerin mutlaka iptal edilip daha sonraki sürece bırakılmasında fayda var diye düşünüyorum. Eğer bu virüs yükü bu hızla gidecek olursa Kayseri'de ne şehir hastanesi ne üniversite hastanesi ne özel sektör bu hasta yüküne cevap verme durumunda" ifadelerini kullandı.