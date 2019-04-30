Başhekim Sakar onuruna veda yemeği

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine tayini çıkan Akseki Devlet Hastanesi Başhekim Rabia Kayhan Sakar onuruna veda yemeği verildi.

Akseki Kaymakamlığı tarafından Ömer Duruk Tesislerinde verilen veda yemeğine Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Belediye Başkanı İbrahim Özkan, İlçe Emniyet Amiri vekili Nazif Yayla, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Mustafa Bozkurt, İlçe Müftüsü Sabit Doğru, Akseki Devlet Hastanesi Müdürü Bünyamin Yıldırım, kurum amirleri, katıldı.

Yemekte kısa bir konuşma yapan Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Rabia Kayhan Sakar’ın ilçede kaldığı süre içinde hastaneye ve vatandaşlara yönelik önemli hizmetleri olduğunu belirtti. Kaymakam Nasır, "Ben şahsen sizin gibi değerli bir başhekimle çalıştığım için çok onurluyum. Sorunları çözmek için uğraşan, hastalara ve personellere yaklaşımı ile ideal bir idareciydi. Bugün burada toplanan tüm kurum amirleri, değerli başhekimimizi sevdikleri için burada toplandı. Bir insanı tanımak için öyle uzun bir zamana ihtiyaç yoktur. Kendinizi çok kısa bir zaman içinde tüm ilçe halkına sevdirdiniz. Bende hem kendi adıma hem de kurum amirlerimiz adına size çok teşekkür ediyorum. Ben sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Yeni görev yerinizde de aynı başarıyı göstereceğinize inanıyorum. Yeni görevinde başarılar diler, ilçemizdeki hizmetlerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi

Başhekim Rabia Kayhan Sakar’da Akseki’de 3 yılının geçtiğini belirtere, "Burada hizmet yaptığım için gururluyum. Bugün duygulu anlar yaşadım. Başta Kaymakam bey olmak üzere tüm kurum amirlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ise Başhekime Kaymakam Nasır tarafından plaket ve başarı belgesi verildi.