Başhekim Özdemir onuruna veda yemeği

İzmir’in Ödemiş Devlet Hastanesine tayini çıkan Muş’un Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekim Ejder Kamil Öztürk onuruna veda yemeği verildi.

Malazgirt Kaymakamlığı tarafından verilen veda yemeğine Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Malazgirt Cumhuriyet Savcısı Duran Turgut Borcaktepe, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü, Malazgirt Devlet Hastanesi Müdürü Hüseyin Haydaroğulları, kurum amirleri, Malazgirt Devlet Hastanesi idareci kadrosu ve çok sayıda sevenleri katıldı. Yemekte kısa bir konuşma yapan Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, Ejder Kamil Öztürk’ün ilçede kaldığı süre içinde hastaneye ve vatandaşlara yönelik önemli hizmetleri olduğunu belirtti. Kaymakam Yalçın, “Ben şahsen sizin gibi değerli bir başhekimle çalıştığım için çok onurluyum. Bugün burada toplanan tüm kurum amirleri, değerli başhekimimizi sevdikleri için burada toplandı. Bir insanı tanımak için öyle uzun bir zamana ihtiyaç yoktur. Kendinizi çok kısa bir zaman içinde tüm ilçe halkına sevdirdiniz. Bende hem kendi adıma hem de kurum amirlerimiz adına size çok teşekkür ediyorum. Ben sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Yeni görev yerinizde de aynı başarıyı göstereceğinize inanıyorum. Yeni görevinde başarılar diler, ilçemizdeki hizmetlerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Onuruna veda yemeği verilen Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekimi Ejder Kamil Öztürk ise, veda yemeğini düzenleyen Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın’a çok teşekkür etti. Başhekim Öztürk, “Bu tarihi ilçede iki yılı dolu dolu yaşadım. Çok güzel arkadaşlıklarım oldu. Önce hastaneyi, sonra da ilçeyi gerçekten bir evim olarak gördüm. Çalıştığım arkadaşları ailem gördüm. Ben istemeden de olsa kimin kalbini kırdıysam hepsi bana hakkını helal etsin. Bende herkese hakkımı helal ediyorum. Bu anlamlı yemeği düzenleyen Kaymakam Emre Yalçın’a çok teşekkür ediyorum. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan tüm değerli dostlara çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekim Ejder Kamil Öztürk’e, Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın tarafından başarı plaketi verildi.