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Başhekim Gezer’den uyarı: Yiyeceklerde de dış güzelliğe aldanmayın

Yaz sıcaklarının bastırması ile birlikte Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın’da kalp krizinin en önemli nedenlerinden birinin bilinçsiz beslenme olduğu belirtildi.

11 Haziran 2019 Salı 09:53
Başhekim Gezer’den uyarı: Yiyeceklerde de dış güzelliğe aldanmayın

Yaz sıcaklarının bastırması ile birlikte Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın’da kalp krizinin en önemli nedenlerinden birinin bilinçsiz beslenme olduğu belirtildi. Ege Liva Hastanesi Başhekimi Dr. Erdal Gezer, özellikle ambalajı süslü ancak içeriği doğallıktan tamamen uzak doymuş yağ oranı yüksek birçok gıdanın aşırı sıcak günlerde kalp krizine nedenlerinin başında geldiğini belirterek “Yiyeceklerde dış güzelliğe aldanmayın. Organik ve doğalını tercih edin” dedi.


Kalp krizinin kalbe kan akışı aniden engellendiğinde oluşabilen ve hayati tehlike arz eden bir rahatsızlık olduğunu belirten Liva Hastanesi başhekim Dr. Erdal Gezer, özellikle sıcaklarda daha çok dikkatli olunmasını istedi. Kalp krizinden korunmanın en önemli yollarından birin de kişilerin beslenmelerine dikkat etmesi olduğunu belirten Liva Hastanesi Başhekimi Dr. Erdal Gezer, “Kalp krizlerine genellikle koroner kalp hastalığı neden olur. Koroner arterleri tıkayan madde, kolesterol birikintileridir. Kolesterol, normal bedensel işlev için hayati öneme sahiptir ancak çok fazla olması da zararlıdır. Sağlıksız bir yemek, karaciğerde yapılan ve parçalanan yüksek kolesterole yol açabilir. Çok fazla doymuş yağ içeren yiyecekler, karaciğerin kolesterolü kullanma şeklini değiştirir. Kalp krizi riskini azaltmak için Beyaz çikolata, şekerleme, kek, puding ve bisküvi, hamur işleri, sosis, hamburger, pastırma ve kebap gibi yağlı etler başta olmak üzere özellikle doymuş yağlardan uzak durulmalıdır” dedi.


“Ambalajın süsüne değil, yiyeceğin içeriğine dikkate alın”


Günümüzde insanların pek çok hazır gıdanın dış ambalajındaki süsüne bakıp içeriğine bakmadan tükettiğini belirten Başhekim Erdal Gezer, “Hazır gıdaya karşı çok fazla zafiyetimiz var. İnsanlar genellikle gıdaların paketlerindeki süse ve güzelliğe bakıyor. İmkanlar ölçüsünde herkesin doğal ve taze gıdalarla beslenmesini tavsiye ediyoruz” diyerek hazır gıdalarda mutlaka gıdanın içeriği ve doymuş yağ oranının kontrol edilmesini önerdi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 09:53
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