Başhekim Erkan Doğan istifa gerekçesini açıkladı

Karabük Eğitim ve AraştırmaHastanesi Başhekimi Doç.Dr. Erkan Doğan istifa gerekçesini yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu.

Doğan açıklamasında hakkında herhangi bir soruşturma ve inceleme olmadığını belirterek, “04 Ocak 2016 tarihinde Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine hastane yöneticisiolarak atandım. 2017 yılında Sağlık Bakanlığında gerçekleşen yeniden yapılanma sürecinde Hastane Yöneticisi unvanı kaldırıldı. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başhekim olarak atama yapılabilmesi için mevzuaten atanacak kişinin Doçent veya Profesör olması gerekmektedir. Yardımcı Doçent (Doktor Öğretim Üyesi) unvanına sahip olduğumdan mevzuaten asaleten başhekim olarak atanmam gerçekleşmedi. Ocak 2016 tarihinden beri hastane yöneticisi/başhekim olarak yürüttüğüm görevimi, Kasım 2017 tarihinden itibaren başhekim yardımcısı kadrosuna atamam yapıldıktan sonra vekaleten başhekimlik görevimi yürütmeye devam ettim. Ocak 2019 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda olan kişilerin de asaleten başhekim olarak atanabilmesi için mevzuaten yapılan düzenlemeye istinaden atanma ile ilgili engelin ortadan kalkması üzerine asaleten atanmam için başvuru yaptım. Mevzuaten, hukuki ve yasal açıdan asaleten atanmamda engel olmamasına rağmen 22 Nisan 2019 tarihinde Sağlık Bakanlığından asaleten atanmamın uygun görülmediğine dair yazıya istinaden uygun görülmediğim makamı daha fazla işgal etmemek adına 24 Nisan 2019 tarihinde Başhekim Yardımcılığı (Başhekim V.) görevimden çekilme talebimi İl sağlık Müdürlüğüne ilettim. İdari görevden ayrılma sürecim sonrası Karabük Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi çocuk kliniğinde asli unvanıma ve görevime uygun olarak hizmet vermeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.