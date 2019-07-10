Başdenetçi Malkoç’un Ordu temasları

Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ordu Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’i ziyaret etti.

Kamu Denetçiliği Kurumunca, “İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi İçin Teknik Destek Projesi” kapsamında Ordu’da gerçekleştirilecek “Ombudsman Ordulularla Buluşuyor” temalı toplantıya katılmak üzere Ordu’ya gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, beraberinde bazı Kamu Denetçileri ile birlikte ziyaretlerde bulundu.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, ziyarette yaptığı konuşmada, Kamu Denetçiliği Kurumunun önemine değindi. Vali Yavuz, “Çok önemli bir kurum olan ve ecdadımızın aslında ilk defa hayata geçirdiği bu kurum, yeni baştan organize edilmiş ve güzel çalışmalar yapan önemli bir kurumumuz. Bu vesile ile Kamu Başdenetçimizi, çok değerli denetçilerimizi aramızda görmek ve ilimizde yapacağı çeşitli programlarla halkımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın bilgilendirilmesi noktasında önemli bir çalışma ziyareti gerçekleştiriyor” dedi.

Ziyarette konuşan Malkoç ise, Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumunun idarenin eylem ve işlemlerini, tutum ve davranışlarını inceleyen, denetleyen halkın avukatlığını yapan aynı zamanda da kararlarıyla idareyi idarecilere yol gösteren bir nevi danışmanlık yapan bir kurum olduğunu söyledi. Kurumun, anayasal bir kurum olduğunu, vatandaş ile devlet arasında önemli bir köprü olduğuna değinen Malkoç, “Türkiyemiz vatandaşlarla yöneticilerimiz arasında diyalogda dünyanın en iyisi olsun, üniversitelerimiz Almanya ve İspanya’daki üniversitelerle yarışsın. İşte bu anlamda Kamu Denetçiliği Kurumu da idarenin işleyişine ve vatandaşın memnuniyetine katkıda bulunmaya çalışıyor. Bizim arzumuz ve isteğimiz Türkiye, özellikle Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde dünyada her alanda hak ettiği yere gelsin. Bunun temeli vatandaş memnuniyetidir. Devletin kamu kurumlarının, idarenin vatandaşa sunmuş olduğu hizmetler kalitesiyle değerlendirilir. İşte vatandaşa, devletin sunduğu, kamunun sunduğu hizmetlerin bir bakıma mihenk taşı Kamu Denetçiliği Kurumudur” şeklinde konuştu.

Ordu ili şikayet sıralamasının altında

Malkoç, en çok şikayet alan illerin başında İstanbul, Ankara ve İzmir şeklinde sıralandığını, Ordu ilinin ise şikayet ortalamasında Türkiye ortalamasının altında olduğuna işaret ederek, “Vatandaşlarımız buradaki yöneticilerden memnunlar. Biz bu memnuniyetin kaynağı nedir, diğer illere örnek çıkabilir mi diye bunları yakından gözlemlemeye geldik. Kurulduğumuz günden bu yana yaklaşık 70 bin müracaatın yapıldı. Bunun sadece 450 tanesi Ordu’dan. Ordu hem asayiş, huzur yönünden, hem de insanlarının çalışkanlığı yönünden Türkiye’mize örnek bir şehir. Bu açıdan başta sayın valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Valilik ziyaretinin ardından Malkoç ve beraberindekiler Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’i ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Güler, hep birlikte güzel çalışmalara imza atacaklarını.

Ziyaretler esnasında taraflar birbirlerine çeşitli hediyeler takdim etti.