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Başdeğirmen’den, TMSF Genel Merkezinde ITKM zirvesi

Isparta’da 22 yıldır çözülemeyen Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi (ITKM) sorunu Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in girişimleri neticesinde çözüme yaklaştı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:25
Başdeğirmen’den, TMSF Genel Merkezinde ITKM zirvesi

Isparta’da 22 yıldır çözülemeyen Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi (ITKM) sorunu Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in girişimleri neticesinde çözüme yaklaştı.




Seçimler sonrasında ITKM ile ilgili yoğun mesai harcayan Başkan Başdeğirmen beraberinde AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel ve Uğur Gökgöz, İl Başkanı Osman Zabun ve hukukçular ile birlikte Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal ile çözüm odaklı bir toplantı gerçekleştirdi.


İstanbul’daki TMSF binasında gerçekleşen görüşme sonrasında değerlendirmelerde bulunan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sonuca adım adım yaklaşıldığının müjdesini verdi. ITKM ile ilgili çözüme yönelik çalışmalarının devam ettiğini aktaran Başdeğirmen, yıllardan buyana gelen bir hukuki süreç olduğunu belirtti.


"El birliğiyle çalışıyoruz"


Hukuki sürecin hallolması ve inşaatın bir an önce başlaması için yoğun mesai harcadıklarını dile getiren Başdeğirmen, “TMSF Başkanımız, daire başkanlarımızla, genel müdürlerimiz, yönetim kurulu üyeleriyle devamlı görüşme içerisindeyiz. Bu görüşmeler TMSF ile belediye arasında bir sorun olduğu için değil, yapılan çalışmalar bugüne kadar gelinen sürecin normal hale getirilebilmesi, hukuki sürecin aşılabilmesiyle alakalı. Bunu çözmek için tüm partilerimiz el birliği güç birliği bu projeyi mutlaka bitirmek için elimizden geleni meclis üyelerimizin de bizlere verdiği destekle yapmaya çalışıyoruz. Belediye olarak meclis olarak bu konuda bir fikir ayrılığımız yoktur. Bunu bitirebilmek için tüm birimlerimizle ne yapmamız gerekiyorsa yapıyoruz. Teşkilatımızla, milletvekillerimizle hukuki sürecin içerisindeki hukukçularımız, belediyemizdeki bu konuya vakıf bürokratlarımızla çalışma içerisindeyiz” dedi.


"Fazla engel kalmadı1


Son olarak TMSF’nin İstanbul’daki genel merkezinde TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ile bir araya geldiklerini belirten Başdeğirmen, “Yaptığımız toplantı sonuca gitme toplantısıydı. Hukuki yoldan geride kalan kısmının devlet tarafından takip edilmesi yani devletimizin birimleri tarafından hukuki süreçlerin tamamlanması için ayrılması, bundan sonraki yürüyeceğimiz yolu da beraberce yürüyebilmemiz için aldığımız kararlar vardır. Bu kararları meclis üyelerimiz ile de paylaşacağım. Artık önümüzde pek fazla engel kalmadı. Süreçleri tek tek, yavaş yavaş aşıyoruz. Kısa süre içerisinde de ITKM ile ilgili güzel haberleri kamuoyuyla, vatandaşlarımızla paylaşacağız. ITKM konusunun çözümü için büyük emek sarf eden TBMM Başkan Vekilimiz Süreyya Sadi Bilgiç, Milletvekillerimiz Recep Özel ve Uğur Gökgöz ile birlikte İl Başkanımız Osman Zabun ve teşkilat yöneticilerimize, meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:25
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