0553 313 94 23

Başdeğirmen: “Isparta’da basının gücünü görmemek imkansız”

ISPARTA (İHA) – Basın mensuplarının, "Gazeteciler ve Basın Bayramı"nı kutlayanIsparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Isparta’da basının gücünü görmemek imkansız" dedi.

23 Temmuz 2019 Salı 17:38
Başdeğirmen: “Isparta’da basının gücünü görmemek imkansız”

ISPARTA (İHA) – Basın mensuplarının, "Gazeteciler ve Basın Bayramı"nı kutlayanIsparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Isparta’da basının gücünü görmemek imkansız" dedi.


Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 24 Temmuz basında sansürün kaldırılışı kabul edilen, "Gazeteciler ve Basın Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.


Basın mensuplarının kamu ve toplum vicdanının oluşmasında rol oynadığını kaydeden Başdeğirmen, bunun çok önemli bir görev olduğuna dikkat çekti.


Başdeğirmen, “Isparta için tüm proje ve faaliyetlerimizde bizlerle birlikte hareket eden basınımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilimizin hak ettiği yere ulaşmasına önemli katkılar sağlayacağına inancım tamdır. Faaliyetlerimizin duyurulması ve kamuoyu oluşturulmasında şüphesiz ki basın kuruluşlarımızın çok büyük emeği bulunmaktadır. İlimizde özellikle basın yayın kuruluşlarında çalışan gazeteci arkadaşlarımızın bize verdiği önemi ve değeri çok iyi biliyoruz. Isparta basınının ilimizin gelişmesi adına ne kadar duyarlı ve fedakar olduğunu biliyorum, görüyorum ve yürekten destekliyorum” ifadelerini kullandı.


Isparta’da çok sayıda basın kuruluşu olduğunu dile getiren Başdeğirmen, kentte basının gücünü görmemenin imkansız olduğunun altını çizdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ordu'da seyir halindeki tır alev alev yandı
    1. Ordu'da seyir halindeki tır alev alev..
    2. Yaşının yarısı kadar suçtan arandığı..
    3. Erzurum Kongresinin 100. yılı büyük..
    4. 20 yaşındaki gencin motosiklet tutkusu..
    5. Menemenspor'da transfer
    6. Kıvanç hayata tutunamadı
    7. Doğu Timor, Avustralya'yla deniz..
    8. Vekillerden Başkan Karadağ’a hayırlı..
    9. Türkler Avrupa'da en çok Almanya'dan..
    10. Ordu'da seyir halindeki tır yandı
    11. Binali Yıldırım'dan 'Cumhurbaşkanı..
    12. Rus hokey kulübü Spartak Moskova'ya..
    13. Portekiz’de orman yangınları kontrol..
    14. Muğla'daki trafik kazası
    15. Eski emniyet müdürü serbest bırakıldı
    16. Kocaeli'de evlerden hırsızlık
    17. Kars’ın şehir içi yol ve..
    18. Jandarma Sarıgöl’de uyuşturucuya geçit..
    19. Akıncı Üssü davası
    20. Basra Körfezi'nde gerilim tırmanıyor!..
    21. Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
    22. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik;..
    23. Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi’nden..
    24. Fırat Üniversitesi Besyo taban..
    25. Öksüz, Anadolu’nun en etkili 11 iş..
    26. Başdeğirmen: “Isparta’da basının..
    27. Başkan Turanlı Basın Bayramını kutladı
    28. Ümraniye'de korkutan yangın
    29. BMMYK heyeti Şanlıurfa’da
    30. Birçok takımının teklifini geri..
    Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu
    Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi