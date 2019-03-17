Başdanışman Oruç esnafı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ereğlili Baş Danışmanı Saadet Oruç, Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin ile birlikte esnafı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ereğlili Baş Danışmanı Saadet Oruç, Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin ile birlikte esnafı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kdz. Ereğlili Baş Danışmanı Saadet Oruç, AK Parti Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin’e destek vermek amacıyla geldiği Kdz. Ereğli’de bir dizi ziyaretlerde bulundu. AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, eşi Feyzan Şahin, belediye meclis üyesi adayları ve partililer ile bir birlikte esnafları ziyaret etti. Oruç, Şahin’e destek isterken esnafları da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 19 Mart Salı günü Ereğli’de yapılacak olan mitingine davet etti.

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