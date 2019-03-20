Başçayır itfaiye tankerine kavuştu İYİ Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna, seçilmeden getirdiği hizmetlere devam ediyor.

İYİ Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna, seçilmeden getirdiği hizmetlere devam ediyor.



Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Barış Altıntaş ve İYİ Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna, Başçayır Mahallesi için getirilen itfaiye tankerini vatandaşlara teslim etti.

Başçayır Mahallesi Muhtarı İbrahim Tahrahan, "Bu hizmet mahallemiz için büyük bir ihtiyaçtı. Mahallemiz adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

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