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Başbakanlık'tan Yıldırım'a 'son başbakan' klibi

Başbakanlık Basın Müşavirliği tarafından, "son başbakan" Yıldırım'ın hayat hikayesinin anlatıldığı bir video hazırlandı.

06 Temmuz 2018 Cuma 11:17
Başbakanlık'tan Yıldırım'a 'son başbakan' klibi

Binali Yıldırım'ın Başbakanlık personeliyle vedalaşma programı kapsamında hazırlanan video, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Videoda, Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünde 20 Aralık 1955'te doğan Binali Yıldırım'ın, Çankaya Köşkü'ne uzanan hayat hikayesine yer verildi.

Memleketi Kayı köyündeki Dumanlı Yaylası'nda doğa yürüyüşü yaptığı görüntülerin kullanıldığı klipte, Yıldırım'ın "tam bir Kayı Bey'i" olduğu vurgulandı.

Yıldırım'ın çalışmaya küçük yaşlarda başladığına yer verilen videoda, Başbakanlık yıllarında çocukluk hayallerini birer birer hayata geçirdiği belirtildi.

Binali Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile katıldığı çeşitli programların görüntü ve fotoğraflarının kullanıldığı klipte, ülkede bölünmüş yollar, tüneller, yüksek hızlı trenler ve mega projelerin hızla hayata geçirildiği dönemde, "karanlık bir elin, hain bir planı devreye soktuğu" aktarıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Yıldırım'ın, ilk andan itibaren darbe girişimine karşı demokrasi ve millet iradesinin hakim kılınması için mücadele ettiğine vurgu yapıldı.

Başbakan Yıldırım'ın, "cumhurun başkanıyla ölümüne sözleştiğine" işaret edilen videoda, Yıldırım'ın, "alçakları vurun" talimatını tereddütsüz verdiği belirtildi.

"Yeniden milletle buluşmak için yola revan olan" Yıldırım'ın, torununun, darbe girişimine ilişkin sorusuna verdiği yanıtı içeren duygusal anların görüntüleri de klipte yer aldı. 

"Hizmet aşkı var ise gönülde ne boran, kar engel olur ne de mesafe" mesajı verilen klipte, güler yüzlü kişiliğiyle bilinen Binali Yıldırım'ın, çeşitli programlarda yaptığı esprili konuşmalar da kullanıldı.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 11:17
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