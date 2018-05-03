Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan 197 adet satılık arsa

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 28 ilde 197 adet arsayı satışa sundu. Muhammen bedeli yaklaşık 872 milyon TL olan arsalar “Açık Artırma” yöntemi ile satılacak.

TOKİ Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Aydın, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Mersin, Nevşehir, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova illerinde toplam 2.039.042,64 metrekare büyüklüğünde 197 adet arsayı satışa sundu.

Konut, turizm konut, ticaret, konut altı ticaret, sanayi, küçük sanayi, depolama, merkezi iş, çarşılar iş ve alışveriş merkezleri, özel kreş, özel eğitim, özel sağlık, özel ortaokul, konut dışı kentsel çalışma, sosyo-kültürel tesis, akaryakıt ve bakım istasyonu, kentsel servis, pazar fuar ortaokul park, ağaçlandırma ve ticari rekreasyon imar niteliklerine sahip arsalar “Açık Artırma” yöntemi ile satılacak.

TOKİ ARSALARI NE ZAMAN SATILACAK?

Müzayede 3 Mayıs 2018 tarihinde saat 13.30’da TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakyonetim.com.tr) canlı yayın yapılacak.

TOKİ'NİN SATILIK ARSALARI NEREDE?

Satışa sunulan bazı arsalar;

İstanbul Başakşehir Kayabaşı’nda özel eğitim, özel sağlık, İkitelli’de konut, konut dışı kentsel çalışma niteliğinde imarlı arsalar.

Ankara Çankaya’da konut, ticaret, Akyurt’ta sanayi ve depolama, Gölbaşı’nda konut, ticaret, Pursaklar’da konut, ticaret, Sincan’da konut, Yenimahalle’de konut, Kahramankazan’da konut, ticaret niteliğinde imarlı arsalar.

Elazığ Merkez’de özel eğitim, konut, ticaret niteliğinde imarlı arsalar.

Eskişehir Odunpazarı’nda konut, merkezi iş niteliğinde imarlı arsalar.

Gaziantep Şehitkamil’de konut ve kentsel servis alanları niteliğinde imarlı arsalar.

Denizli Pamukkale’de konut niteliğinde imarlı arsalar.

Tekirdağ Çorlu’da konut, ticaret, akaryakıt, Süleymanpaşa’da sanayi alanı niteliğinde imarlı arsalar.

Mardin Artuklu’da gelişme konut, ticaret, akaryakıt istasyonu niteliğinde imarlı arsalar.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye www.toki.gov.tr ve www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

  1. Yalova
  2. Karaman
  3. Van
  4. Şanlıurfa
  5. Tekirdağ
  6. Sivas
  7. Samsun
  8. Nevşehir
  9. Mardin
  10. Kocaeli
  11. Kırşehir
  12. Kayseri
  13. İstanbul
  14. Mersin
  15. Giresun
  16. Gaziantep
  17. Eskişehir
  18. Erzincan
  19. Elazığ
  20. Edirne
  21. Diyarbakır
  22. Denizli
  23. Bitlis
  24. Aydın
  25. Ankara
  26. Ağrı
  27. Afyon
  28. Adana
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