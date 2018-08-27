0553 313 94 23

Başbakanı tehdit etmişti! Cezası belli oldu

Hollanda'da Başbakan Mark Rutte'yi internet üzerinden tehdit eten bir kişi hapis cezasına çarptırıldı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 20:21
Başbakanı tehdit etmişti! Cezası belli oldu

Hollanda'da mahkeme, Başbakan Mark Rutte'yi elektronik postayla tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişiyi hapis cezasına çarptırdı.

Mahkemenin yazılı açıklamasında, elektronik postayla "Belirli bir hastalıkla ilgili bir yasanın zorlaştırıldığı takdirde Rutte'nin kafasını kesip DEAŞ'a hediye edeceği" ifadeleriyle tehditte bulunan 26 yaşındaki kişiye 4 ay şartlı hapis cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, zanlının Başbakan dışında başka siyasetçileri de elektronik postayla tehdit ettiği ifade edilerek, zanlıya cezası süresince özel bakım evinde kalma ve psikolojik tedavi görme şartı getirildiği kaydedildi.

Bu arada, Başbakan Rutte'yi tehdit eden kişinin sağlık sorunları olduğu bildirildi. 

Hollanda Savcılığının açıklamasında ise 2017'de ülkedeki siyasetçiler tarafından, aldıkları tehditler nedeniyle yapılan başvuruların, 2016'ya göre yaklaşık yüzde 40 arttığı belirtildi.

Açıklamada, 2016 yılında 239 başvurudan 65'i, 2017 yılında ise 331 başvurudan 90'ı hakkında ceza kararı verildiği bilgisi paylaşıldı.

 

 

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 20:21
  1. Hollanda
  2. Hollanda Başbakanı Mark Rutte

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DEAŞ hakkında şok iddia! Çocukları ve gençleri...
    1. DEAŞ hakkında şok iddia! Çocukları ve..
    2. Galatasaray'a kötü haber!
    3. Silivri'de korkutan yangın!
    4. Aile faciasında karar verildi! 5..
    5. Bir ton Maraş dondurmasını ücretsiz..
    6. Bakan Akar'dan terörle mücadele..
    7. Bu besinler kansızlığa iyi geliyor
    8. Suriye'de sıcak gelişme: Esed ordusu..
    9. Armudun faydaları nelerdir?
    10. O ülkede binlerce insan göç ediyor! 40..
    11. Diş ağrısı için doğal çözümler
    12. Avrupalı uzmanlar ideal uyku saatini..
    13. Cumhurbaşkanına hakaret eden şahıs..
    14. Macron ile Ruhani telefonda görüştü!
    15. Çöpte bulunan tarihi kupalar müzeye..
    16. Başbakanı tehdit etmişti! Cezası belli..
    17. Dışişleri Bakanlığı'ndan Myanmar..
    18. AK Partili vekilden bedelli açıklaması!
    19. Suriyeli yetimlerin hikayesi 21..
    20. O ilçe sulara gömüldü!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Firari FETÖ'cü Uslu'dan küstah tehdit!
    Firari FETÖ'cü Uslu'dan küstah tehdit!
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar