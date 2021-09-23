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Avrupa Başbakanı ölümle tehdit eden kişiye 1 yıl hapis cezası verildi
Avrupa

Başbakanı ölümle tehdit eden kişiye 1 yıl hapis cezası verildi

Hollanda’da mahkeme, geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte’yi ölümle tehdit eden kişiye 1 yıl hapis cezası verdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 22:01:00 -
Başbakanı ölümle tehdit eden kişiye 1 yıl hapis cezası verildi

Hollanda basınında çıkan haberlere göre, mahkeme, 39 yaşındaki kişiyi, Başbakan Rutte’ye elektronik postayla ölüm tehdidinde bulunmaktan ve bir polis karakolu önünde ağır havai fişek kullanmaktan yarısı şartlı olmak üzere 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Haberde söz konusu kişinin, Nisan 2021’de Rutte’yi roketatarla hedef alacağına dair İçişleri Bakanlığı’na elektronik posta ile tehdit mesajı gönderdiği ifade edildi. Kişinin ayrıca aynı dönemde elektronik posta üzerinden Adalet ve Güvenlik Bakanlığı yetkililerine küfrederek onları kafasından vurmakla tehdit ettiği kaydedildi.

 

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