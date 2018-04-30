Başbakan'dan öğrenci affı müjdesi!

Başbakan Binali Yıldırım, bir kereliğine mahsus öğrenci affı getirileceğini söyledi.

Üniversitelerde 7 yıllık öğrenim süresini dolduran ve öğrencilirle ilişiği kesilenlerin yeniden üniversitelere dönebileceğini söyledi.

Bir kereliğine mahsus tanınan bu imkanın bir istisnası olduğunu belirten Yıldırım, teröre bulaşanların bu haktan yararlanamayacağını söyledi.