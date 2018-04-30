Loca Mahal

Başbakan'dan öğrenci affı müjdesi!

Başbakan Binali Yıldırım, bir kereliğine mahsus 7 yıllık öğrenim süresini doldurarak üniversitelerle ilişiği kesilenler için bir kereliğe mahsus üniversiteye yeniden kayıt hakkı sağlanacağını söyledi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 18:29

Başbakan Binali Yıldırım, bir kereliğine mahsus öğrenci affı getirileceğini söyledi.

Üniversitelerde 7 yıllık öğrenim süresini dolduran ve öğrencilirle ilişiği kesilenlerin yeniden üniversitelere dönebileceğini söyledi.

Bir kereliğine mahsus tanınan bu imkanın bir istisnası olduğunu belirten Yıldırım, teröre bulaşanların bu haktan yararlanamayacağını söyledi.

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