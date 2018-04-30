Başbakan'dan öğrenci affı müjdesi!
Başbakan Binali Yıldırım, bir kereliğine mahsus 7 yıllık öğrenim süresini doldurarak üniversitelerle ilişiği kesilenler için bir kereliğe mahsus üniversiteye yeniden kayıt hakkı sağlanacağını söyledi.30 Nisan 2018 Pazartesi 18:29
Başbakan Binali Yıldırım, bir kereliğine mahsus öğrenci affı getirileceğini söyledi.
Üniversitelerde 7 yıllık öğrenim süresini dolduran ve öğrencilirle ilişiği kesilenlerin yeniden üniversitelere dönebileceğini söyledi.
Bir kereliğine mahsus tanınan bu imkanın bir istisnası olduğunu belirten Yıldırım, teröre bulaşanların bu haktan yararlanamayacağını söyledi.