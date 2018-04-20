Başbakan Yıldırım'dan erken seçim açıklaması: Haftaya...

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cuma Namazı çıkışında açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, "8-10 maddelik uyum yasaları teklifi önümüzdeki hafta Meclis'te olacak. 100 bin imza ile aday için noter zorunluluğu yok. Kimlik bilgileri ile aday için imza verebilecekler. Vatandaşın adaya rızası olması lazım. Gelen teklifte bunlar yer alacak. Seçim kanunlarındaki teknik düzenlemeler uyum düzenlemeleri." dedi.

Yunanistan'ın FETÖ'cüleri serbest bırakmasını değerlendiren Yıldırım, "Yunanistan bizim komşumuz, bizim düşmanımızın Yunanistan'ın da düşmanı olması gerekiyor. Öyle davranmalı. Aktif olarak darbeye katılmış FETÖ örgüt üyelerinin korunması kabul edilemez. Son zamanlarda malesef FETÖ suçluları Yunanistan'ın güvenli bir barınak olarak görmeye başladı. Bu da ilişkilere zarar veriyor. İade çağrımızı tekrarlıyoruz. FETÖ suçlularının ilişkileri olumsuz etkilemesini arzu etmeyiz" diye konuştu.

ABD'nin erken seçim açıklamasına tepki gösteren Yıldırım, "ABD kendi işine baksın, bir buçuk yıl geçti seçimlerinin üzerinde. Usulsüzlük tartışmaları hala bitmedi. Seçim görmek istiyorlarsa Türkiye'ye gelsinler." dedi.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında yaşanan olaylara ilişkin açıklamalar yapan Yıldırım, "Şenol Güneş'e yapılan saldırıyı kınıyorum. Dostluğa uyan bir şey değildir. Geçmiş olsun diyorum. Maç takımlar arasında olağan bir şeydir. Bu tip olaylar provakasyonlarla gerçekleştiğini gördüğümüz olaylar var. Yöneticiler başta olmak üzere taraftarları futbolun keyfine davet ediyorum. Kavgayla spor olmaz. Asırlık takımlarımız bunu haketmiyor. Ümit ederim bir daha yaşanmaz. TFF'de gereken araştırma ve soruşturmayı yapıyor. Sorumluluğu olanlar karşılığını görecek." dedi.