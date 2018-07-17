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Başbakana 'Türkiye'den ilham al' mesajı

Ürdünlü milletvekili Zagul, Başbakan Ömer er-Rezzaz'a Türkiye'nin hükümet kurma tecrübelerinden ilham alma çağrısı yaptı.

17 Temmuz 2018 Salı 21:46
Başbakana 'Türkiye'den ilham al' mesajı

Rezzaz hükümetinin bakanlık programını görüşmek üzere düzenlenen parlamento oturumlarında konuşan milletvekilleri, bakanlık sayısının fazla olduğu eleştirisinde bulundu.

'MESELE SAYI DEĞİL'

Milletvekili Muhammed el-Ayasara, "29 bakanlıktan oluşan bir hükümet kuruldu, Türkiye ise 16 bakanlıkla 90 milyonun işlerini yürüten bir hükümet kurdu. Mesele sayı değil sayın Başbakan." ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'YE GİT İLHAM AL'

Diğer bir Milletvekili Kemal ez-Zagul ise, "Başbakanın hemen Türkiye'yi ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı başarısından dolayı tebrik edip, sadece 16 bakanlıktan oluşan bir hükümet kurmasından ilham almasını umuyordum." diye konuştu.

'NASIL BORÇ VEREBİLİR DÜZEYE GELİNİR ÖĞREN...'

Zagul, Ürdün hükümetinin Dünya Bankası'yla yaşadığı sıkıntılara dikkati çekerek, Başbakan Rezzaz'ın Türkiye'nin uluslararası finans kurumlarına nasıl borç verebilir bir düzeye geldiğini öğrenmeye çalışmasını beklediğini belirtti.

Ürdün'de eski Başbakan Hani el-Mulki, tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısına karşı düzenlenen yoğun protestolarda okların hükümete çevrilmesi üzerine istifa etmiş, Kral Abdullah da Eğitim Bakanı Ömer er-Rezzaz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Rezzaz ve kabine üyeleri, 14 Haziran'da yemin ederek göreve başlamıştı. 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 21:46
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