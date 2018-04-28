Başbakan Yıldırım konuşuyor - CANLI

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Millete hizmet yolunda Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile beraber yürüdünüz. Kadın Kollarına bu kadar önem veren başka bir lider yok. Sizler siyasete nezaket, muhabbet getirdiniz. Ak kadınlar sizlerle gurur duyuyoruz.

Sizler girişimci ruhu ile gözü pek projeler üreten ekonomiye yön veren kobilerimizin yöneticilerisiniz.

İstanbul'da yeni bir tarih yazmaya hazır mısınız? Burada konuşmamızı yaptıktan sonra İzmir'e geçiyoruz. Bundan böyle Anadolu kazan biz kepçe karış karış dolaşacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde cumhuriyetimizin 100. yılında büyük hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu ülkenin esenliği için sınır boylarında gece gündüz demeden görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize de Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum.

24 Haziran'da tekrar millete gidiyoruz. 15 Temmuz'da alçaklara karşı dimdik dururken meydanları yarısı kadınlarımızdı. Allah sizden razı olsun.