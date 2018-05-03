Başbakan Yıldırım ayakta alkışlandı

Başbakan'ın konuşmalarından satır başları şöyle;

Milli iradenin önündeki bütün oyunları bertaraf ettik, inanç özgürlüğünü kısıtlayan durumları bitirdik, farklılıklarımızı daima zengin olarak gördük, ülkemizi kaldırdanmaya devam ettik, millet istedi biz yaptık. Millet efendi oldu biz hizmetkar olmaktan şeref duyduk.Türkiye tam 3,5 kat büyüdü. Asla rehavete yılgınlığa kapılmadık. Demokratik rekabetten çekinmedik. AK Parti olarak 12 kez millerin önüne gittik. Millete hesap vermeye her zaman hazırız.Son başbakan olarak ülkem ve milletin adına hepinize çok teşekkür ediyorum

KALLEŞLER, BRÜTÜSLER, İHANETLER GÖRDÜK

Büyük sorunları aşarak, büyük badireleri aşarak geldik. Kalleşlikler, Brütüsler, ihanetler gördük. Saldırıları hep birlikte aştık. Ülkemiz üzerinde hesapları olan emperyalist tuzakları birlikte bozduk. Cumhurbaşkanımızın şahsında ülkemize saldırdılar. E- muhtıralarla, gezi operasyonlarıyla, 6-7 Ekim kalkışmasıyla, FETÖ, PKK kalleşliğiyle, 15 Temmuz darbe kalkışması ile mücadele ede ede bugünlere geldik.

S&P'YE SERT TEPKİ: BURADAN MİLLETİME SESLENİYORUM...

Milletin emanetine hep birlikte sahip çıktık. 16 Temmuz'da yaralarımızı sararak yolumuza kararlı bir şekilde devam ettik. Terörle başaramadıklarını, ekonomik terörle başarmak isteyenler bilsin ki, asla başaramayacaksınız. Bir gece ansızın toplanıyorlar, Türkiye'nin notunu düşürüyolar, not düşürürken de gerekçelere bakıyorsunuz, ipe sapa gelmez, gerçeklerle uyuşmayan seçim sürecinde AK Parti'ye nasıl zarar verebiliriz, onun düşüncesi içindeler.Buradan milletime sesleniyorum... Kredi derecelendirme kuruluşları sizin notlarınızın bizim gözümüzde bir kıymeti yoktur. Bizim için önemli olan milletin verdiği nottur.

BELKİ PARTİMİZİN SON GRUP TOPLANTISINA KATILIYORUM

AK Parti siyaseti birlik partisidir, dolayısıyla dilimiz milletin dilidir, milletin dilini, milletin uslubunu siyasete tasıdıgımız için başarılı olduk. Davamızı anlatırken dil birliğimizi muhafaza etmeliyiz, Bizim üslubumuzu medya ve şahsi duygular belirlemeyiz, bu süreçte zarafet ve nezaketten asla ayrılmayacağız. Başkaları siyaseti kara çalma taktikleri üzerine kurgulayabilir, biz böylesi ucuzluklara tenezzül etmedik, etmeyeceğiz. Türkiye'nin artık geride bıraktığı çatışma dilinden siyasetimizi koruyacağız, 16 yıllık başarımızı anlatacağız, asla kibre kapılmayağız. Bize bel bağlayan milletimizi hayal kırıklığına uğratmayacağız. Bugün belki de partimizin son grup toplantısına katılıyorum. Rabbime hamd olsun. AK Parti olarak geleceğin Türkiye'si için güçlü bir Meclis grubuna ihtiyacımız var. Ülkemizi küresel ve bölgesel saldırılara karşı, PKK'ya DEAŞ'a, FETÖ'ye karşı mücadelemizi sürdüreceğiz