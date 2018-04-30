Başbakan Yıldırım: Kamu borçları yeniden yapılandırılacak!

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen toplantı, saat 15.00'te başladı. Başbakan Yıldırım, Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapıyor.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

Berat gecesi bütün milletimizin Berat gecesini tebrik ediyorum. Yarın 1 Mayıs. AK Parti iktidar döneminde 1 Mayıs resmi bayram haline getirildi. İşçi sendikalarımız, memur sendikalarımız bir bayram içinde bu bayramı kutluyorlar. Bu vesileyle vatandaşlarımızın Emek ve Dayanışma Bayramı'nı tebrik ediyoruz.

Sadece geçen yıl 1 milyon 400 bin yeni istihdam saylayarak büyüme gerçekleştirdik. Bu yıl da işler iyi gidiyor. Planladığımzı hedeflediğimiz değerler üzerinde ilk 3 ay hedefleri geldi. Bundan sonra artık yaz da geldi, turizim ve tarımda iyi sonuçlar gelecektir.

VERGİDE YAPILANDIRMA

Nelerden oluşuyor, vergi ve prim alacakları yeniden yapılandırılacak. İkincisi, trafik cezaları yeniden karayolu taşıma kanununa göre kesilen cezalar. Askerlikle ilgili, nüfusla ilgili, RTÜK cezaları, köprü otoyol ve kaçak geçişler gibi, kısaca vatandaşın devletle arasında olan anlaşmazlıklar çözüme kavuşturuluyor. Bunu yaparken belirli şartları ve kuralları var, mesela belediye, il özel idarelerin atık su alacakları da bu yapılandırmaya dahil olacak.