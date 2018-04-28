Başbakan Yıldırım konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları;



İzmir Türkiye'nin Avrupa'ya açılan penceresi. İzmir kalkınmazsa Türkiye kalkınmaz. İzmir'i ihmal eden Türkiye'yi ihmal etmiş olur. Biz 15 yıldır İzmir'i hiç ihmal etmedik.

İzmir 24 Haziran'da destan yazacak mıyız? Yeni rekorlara imza atacak mıyız?

Vesayet odaklarına, darbecilere, kumpasçılara asla boyun eğmedik. Vatan için canımızı vermeye her zaman hazır olduk.

Muhalefetin çatı adayı arayışı daha kurulmadan çatır çatır çatırdadı. Yerle bir oldu. 54 gün sonra seçime gidiyoruz. Bu seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.

Seçimleri zamanında yapmayı düşünüyorduk. Ancak gördük ki başka çevreler seçimi gündem de tutmaya başladılar. Seçim gündeme düşerse piyasalarda konuşulmaya başlarsa bu iyi değil. Bizde seçim mi istiyorsunuz boyunuzun ölçüsünü millet alsın dedik. Seçime seçimle cevap verdik.

Ana muhalefet partisi şunu aklından çıkarmasın; AK Parti her seçimden açık ara önde çıkmış bir partidir.

Seçim istiyorsan buyur aday ol. Aday olmuyor. Aday arıyor aday. Nereden gelecek aday uzaydan mı gelecek. Bir çatı kurmaya kalktınız o çatı da çöktü.