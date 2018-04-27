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Başbakan Yıldırım: Toprağımıza göz dikenin gözünü çıkarırız!

Başbakan Binali Yıldırım, 'Biz kimsenin düşmanı değiliz ama, bizim toprak bütünlüğümüze, ay yıldızlı bayrağımıza göz dikenin gözünü de çıkarmayı biliriz...' dedi.

27 Nisan 2018 Cuma 20:05
Başbakan Yıldırım: Toprağımıza göz dikenin gözünü çıkarırız!

Başbakan Binali Yıldırım İzmir’de, Allianz Kampüs açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım: "Bugün ülkemizi bölmeye, parçalamaya çalışanlara gereken dersi hem içeride hem dışarıda veriyoruz. Bazı dost bildiğimiz ülkeler maalesef Suriye, Irak sınırımız boyunca bir terör çemberi oluşturmaya çalışıyor ama yanlış hesap yaptılar. Fırat Kalkanı'yla, Zeytin Dalı Harekatı'yla onların bu çemberini kırdık, hayallerini de yerle bir ettik. Şunu herkes bilmelidir; biz kimsenin düşmanı değiliz ama bizim toprak bütünlüğümüze, ay yıldızlı bayrağımıza, 780 bin kilometrekare toprağımıza, 81 milyonun kardeşliğine göz dikenin gözünü de çıkarmayı biliriz."

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 20:05
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