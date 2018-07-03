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Meclisin ilk gündem maddelerinden biri çocuk istismarı olacak

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, çocuk istismarıyla mücadele konusunda daha önce başlatılan yasal düzenleme çalışmasına işaret ederek, yeni Meclisin ilk gündem maddelerinden bir tanesinin bu konu olacağını belirtti.

03 Temmuz 2018 Salı 18:59
Meclisin ilk gündem maddelerinden biri çocuk istismarı olacak

Çavuşoğlu, 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde alınan sonuçlardan dolayı Bursa Kapalı Çarşı esnafına teşekkür ziyaretinde bulundu.

Çavuşoğlu, çocuk istismarıyla mücadele konusunda daha önce başlatılan yasal düzenleme çalışmasına işaret ederek, "Hükümetimiz Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında bir heyet oluşturup bu konuda bir çalışma yapmıştı. Bu çalışmalar o zamanlar tamamlanmıştı. İnşallah yeni Meclisin ilk gündem maddelerinden bir tanesi bu olacak." dedi.

'YENİ MECLİS'İN İLK GÜNDEM MADDELERİNDEN BİR TANESİ BU OLACAK'

Ankara'nın Polatlı ilçesinde öldürülen 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile Ağrı'da 18 gün önce kaybolan ve dün ölü bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Son günlerde yaşadıklarımız bizi artık üzmekten öte farklı bir duruma sevk etti. Dolayısıyla burada hükümetimiz Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında bir heyet oluşturup bu konuda bir çalışma (çocuk istismarıyla mücadeleye yönelik yasal düzenleme) yapmıştı. Bu çalışmalar o zamanlar tamamlanmıştı. İnşallah yeni Meclisin ilk gündem maddelerinden bir tanesi bu olacak. Hayvan haklarıyla ilgili bu süreçte yaşadıklarımız var, bu da olacak. Sonuçta bunlar hiçbir şekilde toplumumuzun içinde görmeyi istemediğimiz, bizde travma oluşturan şeyler. O bakımdan bunlarla ilgili olarak tedbirlerimiz en kesif biçimde çözülecek Allah'ın izniyle."

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 18:59
  1. Bursa
  2. Ankara
  3. Ağrı
  4. Çocuk Istismarı
  5. Tecavüz

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  • Engin demirEngin demir49 dk önce
    Kısas istiyorum . Haksız yere cana kıyana , hapisceza değil ödüldür.
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