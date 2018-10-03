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Başbakan Theresa May yine dans etti!

Muhafazakar Parti'nin kongresinde sahneye 'Dancing Queen' şarkısıyla çıkan İngiltere Başbakanı May, gündemi salladı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 17:27
Başbakan Theresa May yine dans etti!

İngiltere Başbakanı Theresa May, Afrika'daki dansından sonra bu kez kendi ülkesinde sahneyi salladı.

Muhafazakar Parti'nin Birmingham'da yapılan kongresine katılan May, sahneye ABBA'nın 'Dancing Queen' adlı parçası çalarken çıktı.

Dans ederek sahneye giriş yapan İngiltere Başbakanı, salondakilerden büyük alkış aldı.

Görüntülerin ışık hızıyla yayılmasıyla, May'in dansı sosyal medyada olay yarattı. Bazı kullanıcılar İngiltere Başbakanı'nı övdü, bazıları ise dansı yerden yere vurdu.

İsveçli efsanevi grup ABBA'nın söz konusu şarkısı, 'Dans Eden Kraliçe' anlamına geliyor.

AB'ye rest çekti

May'in kongrede yaptığı konuşmanın ana gündemi ise Brexit'ti. Avrupa Birliği'yle (AB) sancılı bir boşanma süreci yürüten İngiltere Başbakanı, uluslararası ittifakla anlaşmadan da ayrılabilecekleri mesajını verdi.

Başbakan May, muhaliflerin istediği ikinci Brexit referandumunun ise yapılmayacağını tekrarladı.

Theresa May, David Cameron'ın sürpriz istifasıyla başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

Haziran 2016'da sandığa giden Birleşik Krallık, Brexit referandumunu yüzde 52 ile kabul etmişti. Avrupa Birliği ve İngiltere, Mart 2017'den bu yana ayrılık sürecini hayata geçirmeye çalışıyor.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 17:27
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