0553 313 94 23

Başbakan Orban'dan "von der Leyen" açıklaması

Macaristan Başbakanı Viktor Orban:- "(Avrupa Birliği Komisyonu'nun yeni başkanı) Ursula von der Leyen, göç gibi hassas konuları Orta Avrupalıların düşündüğü gibi düşünebiliyor"

01 Ağustos 2019 Perşembe 23:20
Başbakan Orban'dan "von der Leyen" açıklaması

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yeni başkanı Ursula von der Leyen'in Orta Avrupa ülkelerinin hassasiyetini anladığını söyledi.

Başbakan Orban, Brüksel'de, von der Leyen ile görüşmesi sonrası Macar kamu televizyonu M1'e değerlendirmelerde bulundu.

Von der Leyen ile aile, çocuk ve güvenlik konularının yanı sıra Avrupa ordusu ve savunma sanayisinin güçlendirilmesi gibi konularda benzer görüşlere sahip olduklarını belirten Orban, ''Ursula von der Leyen, göç gibi hassas konuları da Orta Avrupalıların düşündüğü gibi düşünebiliyor.'' dedi.

Orban, AB Komisyonu Başkanlığı seçimlerinde kendilerinin de von der Leyen'e destek verdiğini ve bunun doğru bir seçim olduğunun ortaya çıktığını ifade etti.

Von der Leyen'in AB'nin ayakta kalması için mücadele edeceğini, bu yüzden AB üyesi ülkeleri birbirinden uzaklaştıran konulara destek vermeyeceğini söyleyen Orban, söz konusu duruşun Macarların da çıkarına olduğunu savundu.

Von der Leyen'in Batı Avrupa ve Orta Avrupa ülkeleri arasındaki farkı anladığını vurgulayan Başbakan Orban, Batı Avrupalıların göçmenleri entegre etmeye çalıştığına ancak Macarların ve Orta Avrupa ülkelerinin göçmen istemediğine dikkati çekti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 23:20
  1. Macaristan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zihinsel ve bedensel engelli genç kadına tecavüz eden zanlı yakalandı
    1. Zihinsel ve bedensel engelli genç..
    2. Çin İslam'a savaş açtı!
    3. ABD'ye kaçmak isteyen El Salvadorlu..
    4. Suudi Arabistan ABD vatandaşı doktoru..
    5. Fransa’dan ABD’nin Zarif’e yönelik..
    6. Hindistan'dan Keşmir Vadisi'ne 25 bin..
    7. ABD'nin Afganistan Özel..
    8. Başbakan Orban'dan "von der Leyen"..
    9. İsveç’teki dilenciler belediyeye aylık..
    10. Aydın'da "jeotermal santral" protestosu
    11. Ambulans askıda kaldı, vatandaşlar..
    12. Çatıda mahsur kalan hamile kedi..
    13. Yeni Malatyaspor, Slovenya'dan turla..
    14. Ankara’da “Kıbrıs Resepsiyonu”
    15. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    16. "Geniş Aile Komşu Kızı" filminin özel..
    17. KKTC Milli Günü resepsiyonu
    18. Yeni Malatyaspor UEFA Avrupa Ligi’nde..
    19. İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
    20. Adıyaman'da ev yangını
    21. Yeni Malatyaspor rakibini yıktı geçti!
    22. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2...
    23. ABD'den skandal 'güvenli bölge'..
    24. Edirne'de greyderin çarptığı çocuk..
    25. Çocuklarını almaya giden aile kaza..
    26. Gri kategoride yer alan terörist..
    27. Ünlü anketçiye saldırı! Şikayetçi olmadı
    28. İtalyan firması, Suudi Arabistan ve..
    29. Filistin, İsviçre ve Hollanda'nın..
    30. Gri listedeki terörist etkisiz hale..
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    İngiltere'den skandal Türkiye çağrısı!
    İngiltere'den skandal Türkiye çağrısı!
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'