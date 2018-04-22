Başbakan Yıldırım İzmir'de konuştu: Burası benim evim

İzmir'de fidan dikim töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 'İzmir benim evim, burası benim vatanım" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Türkiye doğalgaza bağımlı halde geleceğini inşa edemez. Daha yaşanabilir, daha temiz bir çevre için, güzel Türkiye'miz için ne yapsak azdır. Türkiye'nin daha yeşil olması, çevresiyle barışık olması hepimizin arzusudur.

Bizim inancımızda, bizim kültürümüzde ağaç dikmek çok önemlidir. Eğer kıyametin koptuğunu görseniz bile elinizdeki fidanı dikmeyi ihmal etmeyin diyen bir dinimiz var. Biz bu dinin mensuplarıyız.

Dünya'da kuraklık, iklim değişikliği sebebiyle orman varlığı azalırken Türkiye'de son 15 senede orman varlığı artmaya devam ediyor. Orman varlığımızı 15 milyon dekar arttırarak 223 milyon dekara çıkarttık. Daha yeşil bir Türkiye için durmadan yorulmadan çalışıyoruz, çalışacağız. 15 yıl içinde 4 milyar 39 milyon yeni fidan diktik. 2002 yılında 175 tane korunan alan vardı. Şimdi 557 tane korunan alan var. 30 milyon dekarlık alanı korumaya aldık. 2003 yılında 33 tane milli parkımız vardı, şimdi 43 tane milli parkımız var. 16 tabiat barkımız vardı, şimdi 225 tabiat parkımız var.

Su alanları konusunda cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık. 7500 tane tesisi Orman ve Su İşleri Bakanı'mız Veysel Eroğlu'nun başkanlığında 15 yılda ülkemize kazandırdık, hayırlı uğurlu olsun. 16 yılda 207 tane içme suyu tesisiyle 2 milyon vatandaşımıza kaliteli su içme imkanı sağladık.

Ormanlarımız için en büyük tehlike yangındır. Yangınlar ekolojik çeşitlliliği tehdit ediyor, kuraklığı da beraberinde getiriyor. Yangında tüm canlılar yok olup gidiyor. Orman yangınlarıyla dünyada 4 milyon hektar yok olup gidiyor. Ülkemiz orman yangınları konusunda riski yüksek bir ülkedir. Sahil şeridinde olan 12 milyon 500 hetarlık orman alanımız her zaman risk altındadır. Orman yangınlarının trafik kazalaırnda olduğu gibi yüzde 87'si ihmalden, dikkatsizlikten, insan hatasından kaynaklanıyor. Ağaç dikmekten daha güzeli, dikilen ağaçların yetişkin olmasını sağlamak, yangında yok olmasının önüne geçmektir. Bir ağacı yetiştirmek için yıllarca emek veriyoruz. Yanan o alanları da bakanlığımız sağolsun geçen sene yanan bu bölgeyi tekrar ağaçlandırmak için bir seferberlik başlattı biraz sonra genç fidanları toprakla buluşturacağız.