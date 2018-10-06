0553 313 94 23

Başbakan imzaladı... Rus Ordusu'nda tarihi değişim!

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev’in imzaladığı kararnameye göre, tarihten beri Rus askerlerinin kullandığı yün ve deri kalpaklar kaldırılacak.

06 Ekim 2018 Cumartesi 15:37
Başbakan imzaladı... Rus Ordusu'nda tarihi değişim!

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev’in imzaladığı kararnameden sonra Rusya savunma bakanlığının yayınladığı genelge ile eski Çarlık Rusya dönemi, Sovyetler Birliği ve sonrasında Rusya federasyonu döneminde Rus askerlerinin geçmişten beri kullandığı yün ve deri kalpakların kullanımında değişikliğe gidildi. Buna göre Rus ordusunun kullandığı kulak kapaklı kalpaklar kullanılmayacak.

Üst rütbeliler kullanacak

Düzenlemeye göre kalpakların yerini şapkalar alacak. Kulaklık kapaklı kalpakları sadece üst rütbeliler kullanabilecek.

İsmi de değişti

Kalpakların ordu içindeki isimleri de değiştirildi. Buna göre Rus ordusu içerisinde kalpaklar bundan sonra ‘Şapka’ olarak isimlendirilecek. Medvedev’in imzaladığı karar 1 Haziran 2022’ye kadar yürürlüğe konulacak, bu tarihten itibaren ordu mensubu tüm askerler artık kalpak yerine şapka takacak. 

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 15:37
  1. Rusya
  2. Rus Ordusu
  3. Kalpak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TSK'dan Münbiç'te 56'ncı devriyeyi tamamladı
    1. TSK'dan Münbiç'te 56'ncı devriyeyi..
    2. 6 ilde FETÖ operasyonu! 10 gözaltı
    3. Bir kayıp haberi de Gümüşhane'den geldi
    4. Bursa'da katliam gibi kaza! Çok sayıda..
    5. Nefes kesen maçta kazanan yok! 2-2
    6. Azez'de büyük patlama! Ölü ve..
    7. Burdur'da dün kaybolan yaşlı kadın,..
    8. Buldan'dan, Erkan Baş ve Barış Atay..
    9. ‘Çarpıntım var!’ paniği
    10. Sivas'ta lise kantinini soyan şahıs..
    11. Kardeşini bıçakladı, ambulans gelene..
    12. Kucka kulübü şikayet etmişti kadro..
    13. NASA'dan dünyayı korkutan uyarı!
    14. Başbakan imzaladı... Rus Ordusu'nda..
    15. Gelin arabası kaza yaptı! Çok sayıda..
    16. Burdur'da kayıp kadın, ormanda bulundu
    17. Halil Halid Paşa kimdir?
    18. Firari FETÖ'cü çift çatıda yakalandı
    19. Rus askeri gemisi Çanakkale..
    20. Lise öğrencilerine çarpan sürücü..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    6 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Suudi Arabistan ipini kopardı! Skandal ‘reform’ reklamı... Başı açık kadın tevhid bayrağı önünde dans etti
    Suudi Arabistan ipini kopardı! Skandal ‘reform’ reklamı... Başı açık kadın tevhid bayrağı önünde dans etti