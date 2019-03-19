Haiti Başbakanı Jean-Henry Ceant görevden alındı Haitililerin yaşam koşullarında hiçbir iyileştirme yapmadığı yönünde eleştirilere maruz kalan Başbakan Jean-Henry Ceant, parlamentoda yapılan oylamayla görevinden alındı.

Haiti'de Başbakan Jean-Henry Ceant, parlamentoda yapılan oylamayla görevinden alındı. Haiti'nin 103 sandalyeli parlamentosunda yapılan oylamada 93 milletvekili Ceant'ın görevden alınması yönünde oy kullandı. Ceant, temmuzdan bu yana başbakanlık görevini yürütüyordu. Başbakan Ceant, Haitililerin yaşam koşullarında hiçbir iyileştirme yapmadığı yönünde eleştirilere maruz kalmıştı.

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