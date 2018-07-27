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Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor

TBMM Başkanı Binali Yıldırım konuşuyor...

27 Temmuz 2018 Cuma 14:13
Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor

 

 

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 14:13
  1. Binali Yıldırım

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