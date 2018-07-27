Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor

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27 Temmuz 2018 Cuma 14:13
AYRINTILAR GELİYOR...
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 14:13
Binali Yıldırım
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