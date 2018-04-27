Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor!

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Alsancak garında, gazetecilerin de katılımıyla 'Başbakan İle Gündem' adıyla bir ortak canlı yayında konuşuyor...

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

ABDULLAH GÜL'ÜN OLASI ADAYLIĞI HAKKINDA

"Abdullah Gül'ün adaylığından bize ne? Adaysa çıkar millet seçer. Yarın bir açıklama yapacakmış galiba ben değerlendirmelerimi yaptım. AK Parti ona bütün makamları verdi sonrası tekrara giriyor. Abdullah Bey'in başından beri ben partimin emrindeyim demesini bekliyordum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde esasında o dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan hiçbir faninin yapamayacağı şeyi yaptı. Partim daha önemli burada yapacak çok iş var diye büyük bir fedakarlık yaptı. Bütün konuşmalarda arkadaşlarımızın sen geç demelerine rağmen bunu yaptı. 'Ben partimin yanındayım' demeliydi.

Bugün onları hatırlama gündür. Şu bir haftadaki baş döndürücü trafiğin bir anlamı yok. Proje dediğimiz şey doğal şartları içerisinde gelişmeyen bir dayatmadır. PYD YPG oluşumu bir projedir. Muhalefet bir önceki referandumda bir inisiyatif peşine düştüler. Zorlamayla siyaset inşa edilemez. Olmamasının nedeni hiç bir alt yapısı yok seçim zamanı bir telaşla partiler birbirlerine koşuşturuyorlar. Eğer Türkiye'de siyaset uzun soluklu olacaksa parti başkanları bir seçim yapmalı."

24 HAZİRAN SEÇİMİ

"İlk turda seçim garanti değil. Seçim kendi içinde bulunduğu şartlar içinde belli olmaz. Türkiye bir yönetim değişkliği kararını referandumda verdi. Eskiden milletvekil seçilirdi ama kimin hükümet olacağı belli olmazdı. Ankara'ya gelince işler insanların düşündüğü gibi gitmezdi. 90'lı yıllarda Refah'la Anap kuruldu kurulacak bir yerden rüzgar esti döndü başka bir şeye. Ne oldu Türkiye istikrarı kaybetti. Bu seçimde halkın yüzde 51'inin oyu alınacak. Bu da tam demokrasi demek. Meclis tam güçlenecek. Cumhurbaşkanı'nın bir kanuna ihtiyacı olduğunda bu düzenleme meclis kararıyla yapılacak."