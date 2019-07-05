Başbağlar katliamının 26. yılı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 yıl önce 33 sivilin katledildiği olay nedeniyle Başbağlar Muhtarı Ali Akarpınar'ı arayarak, benzeri acıların bir daha yaşanmamasını dileğinde bulundu

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 yıl önce Başbağlar'da katledilen 33 vatandaşı andı. CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Başbağlar katliamının 26. yılı dolayısıyla Başbağlar Muhtarı Ali Akarpınar'ı telefon ile aradığı belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü tarafından alçakça katledilen 33 vatandaşı rahmetle anıp, benzeri acıların bir daha yaşanmamasını dilediği bildirildi.

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