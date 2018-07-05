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Başbağlar katliamı nedir? Başbağlar katliamını kim yaptı?

5 Temmuz 1993 yılında Erzincan’ın Başbağlar Köyünde terör örgütü PKK’nın 33 vatandaşın kurşuna dizilerek katledildiği vahşetin 85’inci yıl dönümünde Başbağlar katliamına ilişkin son dakika iddia ortaya atıldı. Başbağlar katliamının yapıldığı gün ABD helikopterlerinin köy üzerinde uçtuğu iddia edildi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 12:52
Başbağlar katliamı nedir? Başbağlar katliamını kim yaptı?

5 Temmuz 1993 yılında Erzincan’ın Başbağlar Köyünde terör örgütü PKK’nın 33 vatandaşın kurşuna dizilerek katledildiği vahşetin 85’inci yıl dönümünde Başbağlar katliamına ilişkin son dakika iddia ortaya atıldı. Başbağlar katliamının yapıldığı gün ABD helikopterlerinin köy üzerinde uçtuğu iddia edildi.

Erzincan kent merkezine 220 kilometre uzaklıktaki Başbağlar köyüne 5  Temmuz 1993 akşamı gelen terör örgütü mensupları, kadınları köy girişindeki Kuru  Dere'de topladıktan sonra evleri yağmalayıp değerli eşyayı alarak tüm evleri  ateşe verdi. Bu zulme karşı çıkan 5 kişiyi de yakılan evlerde ateşe vererek öldüren  teröristler daha sonra akşam namazını kılıp camiden çıkan 28 erkeği köy  meydanında topladı. Bir süre örgüt propagandası yapan teröristler, daha sonra bu  kişileri kurşuna dizdi. Olaydan sonra bölgede yapılan incelemede, yüzlerce boş kovan bulundu. Katliamın aradan geçen süreye rağmen ilk günkü gibi taze olduğu köyde  yaşayan vatandaşlar, yaklaşık çeyrek asır önce yaşadıkları ve halen dinmeyen  acılarını hafızalarından silemedi. Sivas Madımak katliamından üç gün sonra gerçekleşen Erzincan’da 33 vatandaşın kurşuna dizilip yakıldığı Başbağlar katliamında ABD parmağı. Sanıkları serbest kalan katliamda, vahşetin yaşandığı gün Başbağlar semalarında ABD helikopterlerinin uçtuğu iddia edildi

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 12:52
  1. Sivas
  2. Erzincan
  3. Başbağlar katliamı nedir?
  4. Başbağlar katliamı kim yaptı?

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