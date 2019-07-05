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Başarılı sporcular için tören

Samsun’un Çarşamba ilçesindeki sporcuların beyzbol, softbol ve ragbi dallarında ülke genelinde başarı göstererek madalya ve kupa alması, Çarşamba Belediye Meydanı’nda yapılan törenle kutlandı.

05 Temmuz 2019 Cuma 20:13
Başarılı sporcular için tören

Samsun’un Çarşamba ilçesindeki sporcuların beyzbol, softbol ve ragbi dallarında ülke genelinde başarı göstererek madalya ve kupa alması, Çarşamba Belediye Meydanı’nda yapılan törenle kutlandı.


Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından alınan başarıların açıklandığı törende Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, sporcuları kutlayarak bir konuşma yaptı.Başkan Halit Doğan, sporcular ve ailelerine hitaben yaptığı konuşmasında, “Türkiye’de adımızı duyurduğunuz, göğsümüzü kabarttığınız kupalarımızı Çarşambamıza hediye ettiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bu işin daha da üzerine koyacaksınız. Belediye olarak Doğal Yaşam Parkımızın ilerisine beyzbol sahası yapmayı planlıyoruz. Amacımız bu projeyi ayın sonunda faaliyete geçirmek. Bir taraftan da okullarımızın olduğu bölgede ayrı bir çalışmamız var. Federasyon Başkanımız Murat Pazan’la İtalya’ya gittik. Federasyonun Dünya Başkanı ile konuştuk. İnşallah ragbide, beyzbolda ve softbolda Çarşamba’yı Türkiye’nin bir kamp alanı haline getirmeyi istiyoruz. Avrupa’nın, dünyanın maçlarını Çarşamba’da yapıldığı, dünyadan bir sürü insanın Çarşamba’ya geldiği, Çarşambalıların bütün ülkelere ev sahipliği yaptığı bir ilçe tasarlıyoruz. Bunu da hep birlikte sağlayacağız. Bizlere çok önemli bir cesaret verdiniz. Çarşamba’daki gençlerin bu işe nasıl sarıldığını İtalya’da yaptığımız görüşmelerde de gösterdik” dedi.


Gerçekleştirilen etkinliğe Çarşamba Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlkay Aydın, Çarşamba Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Şahin, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden ve sporcuların aileleri katıldı.


Çarşambalı sporcular, 19 Şubat 2019 tarihinde Çarşamba ilçesinde başlayan 4 aylık süreçte 13/16 yaş Beyzbol Etaplı Ligi Türkiye Şampiyonluğu, Okul Sporları Genç Kızlar Softbol Türkiye Şampiyonluğu, Okullararası Beyzbol Yıldız Erkekler Türkiye İkinciliği, Anadolu Yıldızları Ligi Beyzbol Türkiye Üçüncülüğü ve Anadolu Yıldızlar Ligi Softbol Türkiye Dördüncülüğü elde etti. Ayrıca 7 kupa, 84 madalya kazandı, milli takıma 15 sporcu gönderdi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 20:13
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