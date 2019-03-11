Başarılı sporcular Anadolu Yıldızlar Ligi’ne uğurlandı
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün taekwondo ve judo kafilesi Anadolu Yıldızlar Ligi’ne uğurlandı.11 Mart 2019 Pazartesi 14:13
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün taekwondo ve judo kafilesi Anadolu Yıldızlar Ligi’ne uğurlandı.
Taekwondocular Kütahya’da, judocular ise Manisa’da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Grup müsabakalarında Bilecik’i temsil edecekler. Yolculuk öncesi sporcuları makamında ağırlayan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, “Başarılı sporcularımızı Anadolu Yıldızlar Ligi’ne uğurluyoruz. Kendilerine başarılar diliyorum” dedi.
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